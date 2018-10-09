ФИПИ: Не все выпускники понимают смысл понятий «гуманизм», «патриотизм», «гражданственность»

Ежегодно Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) проводит анализ результатов ЕГЭ и публикует методические рекомендации для учителей.

Краткие обзоры этих рекомендаций, подготовленные руководителями федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, помогут будущим выпускникам и их педагогам сориентироваться в том, какие задания и темы оказались наиболее сложными для участников ЕГЭ-2018 и на что стоит обратить внимание при подготовке к экзамену. Первый предмет, о котором пойдет речь, - обществознание.

Результаты ЕГЭ по обществознанию стабильны и мало изменяются от года к году.

Среди участников ЕГЭ по обществознанию выделяются две противоположные но своему отношению к данному учебному предмету группы: одна группа включает наиболее подготовленных выпускников, потративших немало времени и сил на освоение предмета, другая – выпускников с плохой подготовкой, ошибочно считающих обществознание легким экзаменом, который они без труда смогут сдать. Последние, как правило, не преодолевают минимальный балл или балансируют на грани минимального порога.

На самом деле ЕГЭ по обществознанию – сложный экзамен, отражающий интегральный характер обществоведческого курса. В ЕГЭ включены задания по философской, социологической, экономической, политологической и правоведческой тематике. Значительное место отводится заданиям с развернутым ответом: их в ЕГЭ по обществознанию девять – больше, чем в ЕГЭ по другим учебным предметам.

В 2018 году большинство выпускников продемонстрировали знание базовых понятий и теоретических положений из различных разделов обществоведческого курса. Например: природное и общественное в человеке, потребности и интересы, формы и разновидности культуры, глобальные проблемы в XXI веке, экономические системы, рынок и рыночный механизм, спрос и предложение, роль государства в экономике, социальные группы, виды социальных норм, отклоняющееся поведение и его типы, социальная роль, понятие власти, государство, его функции, порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора, правовое регулирование отношений супругов; порядок и условия заключения и расторжения брака, основные правила и принципы гражданского процесса, особенности уголовного процесса.

Как и в предыдущие годы, экзамен 2018 года показал очевидные проблемы в овладении знаниями, необходимыми для социализации выпускников как граждан РФ, будущих работников, налогоплательщиков, активных участников экономической жизни.

Не все выпускники средней школы знают основы конституционного строя нашего государства, права и свободы человека и гражданина России, конституционные обязанности гражданина России. Часть выпускников не знает устройства и организации государственной власти в Российской Федерации, путается в названиях высших государственных органов России, не может установить связь той или иной государственной функции с соответствующей ветвью власти и высшим органом власти, должностным лицом.

Участники ЕГЭ 2018 года продемонстрировали недостаточный уровень знаний, необходимых будущим активным участникам экономической жизни: понимания функций различных финансовых институтов (в частности, институтов банковской системы), экономических процессов (безработица, инфляция). Трудность вызвали задания, проверяющие элементарные знания о системе налогов в Российской Федерации.

Также не все выпускники понимают смысл таких понятий как «гуманизм», «патриотизм», «гражданственность».

Многие ошибки участников ЕГЭ были связаны с их неспособностью прочитать и адекватно понять предложенные задания и инструкции по их выполнению. Очень трудным для многих участников оказалось формулирование своих мыслей, построение рассуждений, аргументация своего мнения по определенной социальной проблеме, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.