Спорт

Константин Большаков
9 Октября, 2018 09:03

В Минспорте рассказали о судьбе Кокорина и Мамаева после некрасивой драки с чиновниками

Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Источник: Ridus.ru
#Кокорин

#драка

#Мамаев
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.

В сборной футболисты теперь вряд ли будут играть.

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Глава Минспорта предположил, что эти спортсмены уже не будут выступать за национальную сборную.

Как пишет «Российская газета», Колобков заявил, что данное происшествие роняет тень на отечественный футбол.

- Эти ребята не играют в сборной России. И, видимо, никогда уже не будут. Полагаю, владельцы клубов, за которые они выступают, тоже сделают выводы, - заявил Павел Колобков.

Напомним, 8 октября стало известно, что Мамаев и Кокорин подрались с чиновниками Минпромторга в одном из московских кафе. По факту случившегося полиция завела уголовное дело по статье «Побои». В настоящий момент Кокорин выступает за питерский «Зенит», а Мамаев является игроком «Краснодара».

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