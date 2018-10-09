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Константин Большаков
9 Октября, 2018 09:03
В Минспорте рассказали о судьбе Кокорина и Мамаева после некрасивой драки с чиновниками
Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Источник: Ridus.ru
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.
В сборной футболисты теперь вряд ли будут играть.
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Глава Минспорта предположил, что эти спортсмены уже не будут выступать за национальную сборную.
Как пишет «Российская газета», Колобков заявил, что данное происшествие роняет тень на отечественный футбол.
- Эти ребята не играют в сборной России. И, видимо, никогда уже не будут. Полагаю, владельцы клубов, за которые они выступают, тоже сделают выводы, - заявил Павел Колобков.
Напомним, 8 октября стало известно, что Мамаев и Кокорин подрались с чиновниками Минпромторга в одном из московских кафе. По факту случившегося полиция завела уголовное дело по статье «Побои». В настоящий момент Кокорин выступает за питерский «Зенит», а Мамаев является игроком «Краснодара».
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