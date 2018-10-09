Обрушение моста в Приамурье попало на видео

Уже известно и о пострадавших.

9 октября 2018 года около 10:30 часов по местному времени в городе Свободном Амурской области произошло обрушение автомобильного моста на Михайло-Чесноковской улице. Два пролёта рухнули на железнодорожные пути, где проходит Транссибирская магистраль.

Момент обрушения попал на камеры видеонаблюдений, запись была опубликована на канале местной газеты «Амурская правда». Как видно на кадрах, перед обрушением на мост заезжает грузовик, а после по путям идёт человек.

Известно, что водитель большегруза получил серьёзные травмы. РИА «Новости» пишут, его госпитализировали с ушибом грудной клетки, открытым переломом голени и раздробленной стопой.

В свою очередь в региональном МЧС сообщили, что среди сотрудников и пассажиров ОАО «РЖД» пострадавших нет. Как заявили в правительстве области, на место инцидента отправился глава региона Василий Орлов и министр транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин.

- По предварительной информации, происшествие вызвано проездом груженного большегрузного транспорта, - отметили в пресс-службе правительства Амурской области.

По факту инцидента следователи организовали проверку, сейчас они работают на месте происшествия.

- Следственными органами в рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению правил эксплуатации сооружения и действиям должностных лиц, ответственных за эксплуатацию. По результатам будет принято процессуальное решение, - отметили в местном СК.