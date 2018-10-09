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Константин Большаков
9 Октября, 2018 07:39
Россия отдала С-300 Сирии бесплатно
С-300ПМ.
Источник: Vpk-news.ru
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.
Чтобы предотвратить в будущем инциденты с нашей авиацией.
Минобороны РФ передало Сирии комплексы С-300 на безвозмездной основе. Об этом сообщил источник в военно-дипломатических кругах, пишет ТАСС.
Как рассказал собеседник агентства, поставка трёх дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый завершилась 1 октября. Ранее комплексы были на вооружении в одном из зенитно-ракетных полков ВКС РФ, который теперь перешёл на С-400 «Триумф».
Нынешние С-300, отданные Сирии, прошли капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправны и способны выполнять боевые задачи, заверил источник. Вместе с пусковыми установками Дамаску также переданы более 100 зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился передать Сирии комплексы С-300 в качестве ответа на инцидент с российским Ил-20, когда погибли 15 военнослужащих.
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