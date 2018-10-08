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Константин Большаков
8 Октября, 2018 18:28
Кудрин назвал главный позор России
Алексей Кудрин.
Источник: life.ru
Москва, 08 Октября - DIXINEWS.
В стране слишком много бедных, считает чиновник.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что нынешний уровень бедности в России является недопустимым. Слова чиновника передаёт агентство «ТАСС».
- Такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу населения, - подчеркнул господин Кудрин.
При этом глава СП назвал положительной чертой план по снижению бедности, который был заложен правительством в бюджет на ближайшие три года.
Напомним, в конце сентября Кудрин уже заявлял о высоком уровне бедности в стране. Так, по словам главы Счётной палаты, доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн россиян, что составляет 13,2% от населения России.
В свою очередь вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова уточнила, что Кудрин приводил данные за 2017 год, а сейчас наблюдается небольшая, но положительная тенденция по сокращению числа бедного населения.
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