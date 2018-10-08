Кудрин назвал главный позор России

В стране слишком много бедных, считает чиновник.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что нынешний уровень бедности в России является недопустимым. Слова чиновника передаёт агентство «ТАСС».

- Такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу населения, - подчеркнул господин Кудрин.

При этом глава СП назвал положительной чертой план по снижению бедности, который был заложен правительством в бюджет на ближайшие три года.

Напомним, в конце сентября Кудрин уже заявлял о высоком уровне бедности в стране. Так, по словам главы Счётной палаты, доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн россиян, что составляет 13,2% от населения России.

В свою очередь вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова уточнила, что Кудрин приводил данные за 2017 год, а сейчас наблюдается небольшая, но положительная тенденция по сокращению числа бедного населения.