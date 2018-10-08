Путин посмотрел бой Нурмагомедова и Макгрегора

Правда, не в прямом эфире.

Президент РФ Владимир Путин в записи пересмотрел бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который стал главным событием на прошедшем в Лас-Вегасе турнире UFC 229.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер не смотрел бой в прямом эфире, но в повторе «с какими-то эпизодами боя он ознакомился», передают его слова РИА «Новости».

- Разумеется, он болел за Хабиба, всё-таки он россиянин. Это естественно, это и подтвердил звонок, который президент сделал после победы, - отметил господин Песков.

Напомним, Нурмагомедов сумел отстоять пояс чемпиона, проведя в четвёртом раунде удушающий приём против Макгрегора. Победа россиянина была омрачена массовой дракой, начавшейся в зале и перешедшей в октагон.