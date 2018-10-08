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Константин Большаков
8 Октября, 2018 14:04
Путин посмотрел бой Нурмагомедова и Макгрегора
Владимир Путин и Конор Макгрегор.
Источник: Washingtonpost.com
Москва, 08 Октября - DIXINEWS.
Правда, не в прямом эфире.
Президент РФ Владимир Путин в записи пересмотрел бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который стал главным событием на прошедшем в Лас-Вегасе турнире UFC 229.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер не смотрел бой в прямом эфире, но в повторе «с какими-то эпизодами боя он ознакомился», передают его слова РИА «Новости».
- Разумеется, он болел за Хабиба, всё-таки он россиянин. Это естественно, это и подтвердил звонок, который президент сделал после победы, - отметил господин Песков.
Напомним, Нурмагомедов сумел отстоять пояс чемпиона, проведя в четвёртом раунде удушающий приём против Макгрегора. Победа россиянина была омрачена массовой дракой, начавшейся в зале и перешедшей в октагон.
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