Резиденты «Сколково» представят свои разработки на выставке «Золотая осень»

Юбилейная 20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» пройдет на территории ВДНХ в Москве с 10 по 13 октября.

Участие в мероприятии примут более 30 стартапов агро-направления кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» – инновационного партнера выставки.

Уже традиционно особый интерес в рамках экспозиции представляет «Зона стартапов», которую формирует Фонд «Сколково». Это – специализированная площадка для демонстрации инновационных разработок в области информационных систем, технологий точного земледелия, мелиорации, производства кормов, растениеводства и в других областях. Также на стенде можно будет узнать, какую поддержку оказывает «Сколково» проектам аграрного направления и пообщаться с сотрудниками кластера биомедицинских технологий, сообщили в пресс-службе Фонда.

Олег Буханцев, старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»: «В 2018 году стенд “Сколково” заметно вырос: он займет 120 квадратных метров, на нем будет представлено 23 проекта. Еще около 10 наших резидентов принимают участие в питч-сессиях в рамках Клуба инвесторов и в других мероприятиях деловой программы. Такая активность связна с высоким количеством и качеством проектов, получающих поддержку Фонда “Сколково” по направлению “Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности”. На данный момент в портфеле направления более 120 стартапов. На стенде будут представлены проекты, показывающие полный технологический срез инноваций в сфере агро и решающие самые разнообразные задачи сельского хозяйства».