Раскрыты подробности столкновения самолётов в Жуковском

Теперь будут выяснять причины инцидента.

В понедельник, 8 октября, около 10 часов утра в подмосковном аэропорту Жуковский самолёт авиакомпании «Икар» врезался в борт «Уральских авиалиний». Об этом сообщили в пресс-службе пострадавшего перевозчика.

По словам представителя компании, столкновение произошло, когда судно «Икара» зарулировало на стоянку. В результате у лайнера «Уральских авиалиний» оказалась повреждена «правая сторона руля высоты», пишет РБК.

При этом в «Уральских авиалиниях» не спешат предъявлять претензии «Икару». В авиакомпании пояснили, что для начала нужно получить заключение компетентных органов, которые проводят расследование.

В свою очередь «Пятый канал» сообщил, что столкнулись «Боинг» авиакомпании «Икар», на борту которого были 266 человек, рейс прибыл из Китая, с аэробусом А-320 «Уральских авиалиний».

По факту случившегося сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры начали проверку. В надзорном ведомстве уточнили, что при столкновении никто не пострадал.