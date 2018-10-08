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Константин Большаков
8 Октября, 2018 12:19
Прояснилась дальнейшая судьба российской бобслеистки, пойманной на допинге на ОИ-2018
Надежда Сергеева.
Источник: M.gazeta.ru
Москва, 08 Октября - DIXINEWS.
Пока что ситуация складывается в пользу спортсменки.
Спортивный арбитражный суд отменил временное отстранение от соревнований российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Девушка попалась на употреблении допинга во время проведения зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.
Как заявил спортивный юрист Артём Пацев, слова которого приводит ТАСС, хоть отстранение отменено, «разбирательство по делу продолжается». Когда оно завершится, господин Пацев не уточнил.
Таким образом, россиянка теперь сможет тренироваться со сборной России и представлять её на соревнованиях. Однако перед этим ей придётся пройти углубленное медицинское обследование.
Напомним, Сергеева была дисквалифицирована после положительной допинг-пробы 24 февраля. Результаты её выступлений на Олимпиаде аннулировали. Сама спортсменка хоть и согласилась со временным отстранением, виновной себя не посчитала.
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