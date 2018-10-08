Спорт

Константин Большаков
8 Октября, 2018 12:19

Прояснилась дальнейшая судьба российской бобслеистки, пойманной на допинге на ОИ-2018

Надежда Сергеева.
Источник: M.gazeta.ru
#CAS

#Олимпиада

#Сергеева
Москва, 08 Октября - DIXINEWS.

Пока что ситуация складывается в пользу спортсменки.

Спортивный арбитражный суд отменил временное отстранение от соревнований российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Девушка попалась на употреблении допинга во время проведения зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.

Как заявил спортивный юрист Артём Пацев, слова которого приводит ТАСС, хоть отстранение отменено, «разбирательство по делу продолжается». Когда оно завершится, господин Пацев не уточнил.

Таким образом, россиянка теперь сможет тренироваться со сборной России и представлять её на соревнованиях. Однако перед этим ей придётся пройти углубленное медицинское обследование.

Напомним, Сергеева была дисквалифицирована после положительной допинг-пробы 24 февраля. Результаты её выступлений на Олимпиаде аннулировали. Сама спортсменка хоть и согласилась со временным отстранением, виновной себя не посчитала.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
CAS заступился за российских олимпийцев перед МОК
В ОКР прокомментировали список МОК из 169 допущенных спортсменов
Шипулина и Устюгова не внесли в список потенциальных участников ОИ-2018
Читайте в рубрике:
Нурмагомедов победил Макгрегора
Озвучены гонорары Макгрегора и Нурмагомедова
Макгрегор и Нурмагомедов не смогли встретиться на совместной пресс-конференции

Заказать убийцу на дом: спецрасследование РЕН ТВ о "рынке киллеров" в России
Что нам стоит стать джедаями: сколько тратит косплеер на костюм для Comic Con Russia
Странная помощь ГИБДД: зачем частные компании устанавливают свои камеры на дорогах
Точки соприкосновения: подробности визита Путина в Индию
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперты рынка оценили инвестиционную привлекательность ТПУ «Алма-Атинская» и «Новокосино»
Москва, 08 Октября, 14:04.
Путин посмотрел бой Нурмагомедова и Макгрегора
Пермь, 08 Октября, 13:50.
В Пермской галерее открывается проект «Акчим. Координаты»
Москва, 08 Октября, 13:28.
Резиденты «Сколково» представят свои разработки на выставке «Золотая осень»
Москва, 08 Октября, 12:30.
Раскрыты подробности столкновения самолётов в Жуковском
Москва, 08 Октября, 12:19.
Прояснилась дальнейшая судьба российской бобслеистки, пойманной на допинге на ОИ-2018
Москва, 08 Октября, 11:48.
Строительство моста на Сахалин под угрозой срыва
Москва, 08 Октября, 11:40.
Рособрнадзор расскажет об исследованиях качества образования
Самара, 08 Октября, 10:42.
Самарцам предложили выбрать название новому мосту
Уфа, 08 Октября, 10:20.
В Башкирии озвучили уровень безработицы
Екатеринбург, 08 Октября, 09:45.
В Екатеринбурге установят памятник приближённым Николая II
Пермь, 08 Октября, 09:17.
В Перми отремонтировали очередную улицу
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия