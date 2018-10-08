Экономика

Константин Большаков
8 Октября, 2018 11:48

Строительство моста на Сахалин под угрозой срыва

Иллюстрация моста на Сахалин.
Источник: Youtube.com
#РЖД

#Сахалинскиймост

#инвесторы
Москва, 08 Октября - DIXINEWS.

Проект требует слишком больших вложений.

ОАО «РЖД» отказалось финансировать за собственный счёт строительство моста на Сахалин. Об этом пишет издание «Ведомости», которое ссылается на целевой сценарий инвестиционной программы Российских железных дорог на 2018-2025 годы.

Как сказано в документе, компания готова потратить 3,5 млрд рублей для создания технико-экономического обоснования проекта. Однако от инвесторов требуется выделить 537 млрд рублей дополнительно.

- Решение о проекте будет принято после дополнительной проработки, - подчеркнули в РЖД.

В свою очередь министерство финансов РФ включило проект строительства моста на Сахалин в перечень проектов, предложенных бизнесу. Пока что крупные инвесторы не заинтересовались этим предложением.

Напомним, об идее строительства моста на Сахалин в прошлом году высказался президент РФ Владимир Путин, который назвал данное предложение проектом планетарного масштаба.

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