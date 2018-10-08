Рособрнадзор расскажет об исследованиях качества образования

Рособрнадзор продолжает серию национальных исследований качества образования в российских школах, проводимых по различным учебным предметам дважды в год.

В октябре 2018 года учащимся 7 и 10 классов предстоит принять участие в исследовании качества образования по географии.

О том, как пройдет это исследование, и о значении изучения географии в школе расскажут на пресс-конференции 10 октября специалисты Рособрнадзора и приглашенные эксперты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также на пресс-конференции можно будет узнать об исследовании качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов СПО, которое Рособрнадзор проведет 11 октября. Подобное исследование уровня подготовки ребят, поступивших для обучения в организации СПО, проводится в России впервые.