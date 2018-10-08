Технологии и наука

Константин Большаков
8 Октября, 2018 11:40

Рособрнадзор расскажет об исследованиях качества образования

Учебный процесс.
Источник: Zhukovsky.life
#рособрнадзор

#образование

#школьники
Москва, 08 Октября - DIXINEWS.

Рособрнадзор продолжает серию национальных исследований качества образования в российских школах, проводимых по различным учебным предметам дважды в год.

В октябре 2018 года учащимся 7 и 10 классов предстоит принять участие в исследовании качества образования по географии.

О том, как пройдет это исследование, и о значении изучения географии в школе расскажут на пресс-конференции 10 октября специалисты Рособрнадзора и приглашенные эксперты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также на пресс-конференции можно будет узнать об исследовании качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов СПО, которое Рособрнадзор проведет 11 октября. Подобное исследование уровня подготовки ребят, поступивших для обучения в организации СПО, проводится в России впервые.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Российским школьникам решили запретить красить волосы и использовать косметику
В Рособрнадзоре рассказали об изменении сложности ЕГЭ
НИТУ "МИСиС" и CERN открыли набор на уникальный курс для физиков и инженеров
Читайте в рубрике:
Физики открыли новые частицы благодаря Большому адронному коллайдеру
В США проверили миф о кошках, успешно ловящих крыс
Финские врачи научили лечить аппендицит без операции

Точки соприкосновения: подробности визита Путина в Индию
Политические скелеты в шкафу кандидата на пост главы Приморья Андрея Ищенко
Нобелевский комитет назвал обладателей премии мира-2018
Знакомьтесь, сенатор Глебова
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперты рынка оценили инвестиционную привлекательность ТПУ «Алма-Атинская» и «Новокосино»
Москва, 08 Октября, 14:04.
Путин посмотрел бой Нурмагомедова и Макгрегора
Пермь, 08 Октября, 13:50.
В Пермской галерее открывается проект «Акчим. Координаты»
Москва, 08 Октября, 13:28.
Резиденты «Сколково» представят свои разработки на выставке «Золотая осень»
Москва, 08 Октября, 12:30.
Раскрыты подробности столкновения самолётов в Жуковском
Москва, 08 Октября, 12:19.
Прояснилась дальнейшая судьба российской бобслеистки, пойманной на допинге на ОИ-2018
Москва, 08 Октября, 11:48.
Строительство моста на Сахалин под угрозой срыва
Москва, 08 Октября, 11:40.
Рособрнадзор расскажет об исследованиях качества образования
Самара, 08 Октября, 10:42.
Самарцам предложили выбрать название новому мосту
Уфа, 08 Октября, 10:20.
В Башкирии озвучили уровень безработицы
Екатеринбург, 08 Октября, 09:45.
В Екатеринбурге установят памятник приближённым Николая II
Пермь, 08 Октября, 09:17.
В Перми отремонтировали очередную улицу
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия