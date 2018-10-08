Общество

Константин Большаков
8 Октября, 2018 09:07

«Вконтакте» рассказали, как сотрудничают с силовиками

"Вконтакте".
Источник: dixinews.ru
#Вконтакте

#силовики

#соцсети
Москва, 08 Октября - DIXINEWS.

Руководство соцсети пояснило принципы работы с властями.

Представители социальной сети «Вконтакте» заявили, что при поступлении специальных запросов предоставляют властям необходимую информацию о пользователях. Запросы эти приходят от Роскомнадзора, МВД, ФСБ, СКР, прокуратуры, Таможенной службы, ФАС, из судов и от других органов.

При этом, как пишет сайт «Говорит Москва», «Вконтакте» не передают личные сообщения юзеров ни одному из государственных ведомств, если суд не вынес соответствующее решение.

Однако власти без особого труда могут получить время и IP-адрес регистрации профиля, номер мобильного телефона, к которому привязана страница, адрес электронной почты, IP-адреса, с которых заходили на страницу. Кроме того, силовикам даже доступны сведения, когда и как пользователь «ВК» менял имя на странице, когда блокировал её или обращался в поддержку.

Кроме того, представители сервиса отметили, что «не вправе информировать пользователей» об интересе со стороны правоохранителей и других служб.

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