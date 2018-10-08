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Константин Большаков
8 Октября, 2018 08:45
Шуфутинский поклялся продать особняк в Америке
Михаил Шуфутинский.
Источник: Grimnir74.livejournal.com
Москва, 08 Октября - DIXINEWS.
Певец признался, что не может разрываться между родиной и США.
Шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский на передаче «Первого канала» «Честное слово» пообещал продать свой особняк в Филадельфии и остаться жить в России на постоянной основе. Как пояснил певец, этот дом он строил не для себя, а для своей семьи.
- Продаю я его, не хочу жить в Америке, - отметил Шуфутинский, признавшись, что устал жить на две страны.
Известно, что второй особняк артиста расположен в ближнем Подмосковье. Это строение в классическом стиле с входной группой под фронтоном, колоннами и лепным декором на потолках.
Михаилу Шуфутинскому 70 лет, он исполнитель множества популярных эстрадных песен, среди которых «Третье сентября», «Левый берег Дона», «Наколочка» и многие другие.
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