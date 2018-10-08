Шуфутинский поклялся продать особняк в Америке

Певец признался, что не может разрываться между родиной и США.

Шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский на передаче «Первого канала» «Честное слово» пообещал продать свой особняк в Филадельфии и остаться жить в России на постоянной основе. Как пояснил певец, этот дом он строил не для себя, а для своей семьи.

- Продаю я его, не хочу жить в Америке, - отметил Шуфутинский, признавшись, что устал жить на две страны.

Известно, что второй особняк артиста расположен в ближнем Подмосковье. Это строение в классическом стиле с входной группой под фронтоном, колоннами и лепным декором на потолках.

Михаилу Шуфутинскому 70 лет, он исполнитель множества популярных эстрадных песен, среди которых «Третье сентября», «Левый берег Дона», «Наколочка» и многие другие.