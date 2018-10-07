Силовые структуры

Константин Большаков
7 Октября, 2018 19:06

В УФСИН раскрыли подробности бунта в омской колонии

Сотрудники ФСИН.
Источник: Eurasia.expert
#ФСИН

#колония

#заключённые
Омск, 07 Октября - DIXINEWS.

Заключенные требовали невозможного, заверили силовики.

В УФСИН по Омской области сообщили, что зачинщики массовой драки в исправительной колонии №6 предъявили незаконные требования. Об этом сообщает агентство «Лайф».

Как рассказали силовики, заключённые потребовали для себя мобильные телефоны, просили разрешить им свободно передвигаться по территории колонии, а также открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима.

В результате силовики провели спецоперацию, в ходе которой изолировали активных протестующих от остальных заключённых. В ведомстве заверили, что не применяли оружия и специальные средства. В настоящий момент выясняется, кто агитировал заключённых к неповиновению.

Напомним, драка в омской ИК №6 произошла вечером в субботу, 6 октября. В результате пострадали более 20 человек. По факту инцидента заведено уголовное дело.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Олег Сенцов прекратил голодовку
В тюрьмах РФ появятся отдельные блоки для осуждённых по экономическим статьям
Ещё двое сотрудников ярославской колонии задержаны после пыток заключённых
Читайте в рубрике:
Бывший командир Анатолия Чепиги пообщался с журналистами
Одну из сестёр Хачатурян выпустили из СИЗО
Названо число жертв страшного теракта в Иране

Ночной бой: учения «Поиск-2018» завершились уничтожением условного противника
Знакомьтесь, сенатор Глебова
Анонс боя Нурмагомедова с Макгрегором и матча лидеров РПЛ
Знакомьтесь, сенатор Селезнев
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В УФСИН раскрыли подробности бунта в омской колонии
Москва, 07 Октября, 12:18.
Стало известно, как Путин проводит день рождения
Челябинск, 07 Октября, 12:11.
В Челябинске открыли эксклюзивный памятник хулиганству
Москва, 07 Октября, 08:03.
Нурмагомедов победил Макгрегора
Пермь, 06 Октября, 17:10.
«Челябинск» взял реванш у пермской «Звезды» за первый круг
Барселона, 06 Октября, 17:04.
Названа дата похорон Монсеррат Кабалье
Самара, 06 Октября, 16:04.
В Самаре начался интернет-фестиваль
Воронеж, 06 Октября, 15:37.
Стала известна причина закрытия части Северного моста
Москва, 06 Октября, 15:30.
Озвучены гонорары Макгрегора и Нурмагомедова
Волгоград, 06 Октября, 15:11.
Волгоградец пытается продать футбольный мяч за 30 млн
Москва, 06 Октября, 13:50.
Стало известно, когда Россия покинет нефтяной рынок
Москва, 05 Октября, 19:19.
В России снова подорожает водка
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия