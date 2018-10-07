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Константин Большаков
7 Октября, 2018 19:06
В УФСИН раскрыли подробности бунта в омской колонии
Сотрудники ФСИН.
Источник: Eurasia.expert
Омск, 07 Октября - DIXINEWS.
Заключенные требовали невозможного, заверили силовики.
В УФСИН по Омской области сообщили, что зачинщики массовой драки в исправительной колонии №6 предъявили незаконные требования. Об этом сообщает агентство «Лайф».
Как рассказали силовики, заключённые потребовали для себя мобильные телефоны, просили разрешить им свободно передвигаться по территории колонии, а также открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима.
В результате силовики провели спецоперацию, в ходе которой изолировали активных протестующих от остальных заключённых. В ведомстве заверили, что не применяли оружия и специальные средства. В настоящий момент выясняется, кто агитировал заключённых к неповиновению.
Напомним, драка в омской ИК №6 произошла вечером в субботу, 6 октября. В результате пострадали более 20 человек. По факту инцидента заведено уголовное дело.
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