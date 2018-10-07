Политика

Константин Большаков
7 Октября, 2018 12:18

Стало известно, как Путин проводит день рождения

Владимир Путин.
Источник: Life.ru
#Путин

#деньрождения

#Кремль
Москва, 07 Октября - DIXINEWS.

В нынешнем году глава государства сможет отдохнуть на свой праздник.

В воскресенье, 7 октября, президент РФ Владимир Путин празднует собственный день рождения. Российскому лидеру исполняется 66 лет.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, этот день Путин проведёт с родными, близкими и друзьями, передаёт его слова «Интерфакс». При этом известно, что среди гостей будет известный итальянский политик Сильвио Берлускони.

Кроме того, Владимир Путин уже успел позвонить российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, который защитил титул чемпиона в бою с ирландцем Конором Макрегором.

Отметим, что прошлые дни рождения Путин почти всё время проводил на работе и лишь по вечерам находил время для общения с близкими. Сегодня президент сможет посвятить семье и друзьям целый день. ёё

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