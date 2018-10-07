Спорт

Константин Большаков
7 Октября, 2018 08:03

Нурмагомедов победил Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов.
Источник: dixinews.ru
#Макгрегор

#Нурмагомедов

#UFC
Москва, 07 Октября - DIXINEWS.

Бой года, который ждали все, состоялся.

В воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 состоялся поединок между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой по праву стал самым ожидаемым в 2018 году.

Конор начал первый раунд с прессинга, затем бойцы довольно быстро перешли в партер. Хабиб сумел «связать» ирландца на полу у клетки, таким образом отобрав немало энергии у соперника. В стойку бойцы так и не поднялись до конца раунда, Макгрегор потерял много сил, отбиваясь от Нурмагомедова в борьбе.

В начале второго раунда Макгрегор пропустил сильнейший удар, после короткой «рубки» Нурмагомедов вновь перевёл бой в партер, где устроил ирландцу избиение, а затем попытался провести болевой приём, но безуспешно. К концу второй пятиминутки Конор сумел подняться, пропустив огромное число ударов на полу.

Третий раунд начался с осторожных атак ирландца, который выглядел заметно уставшим. Россиянин умело уклонялся от рук Макгрегора, иногда пропуская незначительные тычки. После неудачного тейкдауна Нурмагомедов сумел пошатнуть оппонента, попав с правой руки в голову. Конор ответил апперкотом, затем начался взаимный обмен ударов в стойке. В целом третья пятиминутка вымотала уже обоих бойцов.

Четвёртый раунд вновь начался с давления ирландца, россиянин старался обороняться и следить за опасной левой рукой Макгрегора. Через минуту Нурмагомедов попытался свалить Макгрегора на настил и сумел сделать это, обеспечив проблемы Конору – россиянин хорош именно в борьбе. Но активных действий от Хабиба не последовало и его соперник пытался выскользнуть, после чего Нурмагомедов предпринял серию ударов левой рукой и задушил Макрегора, защитив чемпионский пояс. Макгрегор остался беспомощно сидеть на полу.

Первая защита пояса была омрачена массовой дракой в зале между сторонами Макгрегора и Нурмагомедова, затем потасовка перешла в октагон, охрана не успевала разнять людей. К счастью, конфликт быстро угас, но после такого инцидента явно последует разбирательство со стороны руководства UFC.

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