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Константин Большаков
6 Октября, 2018 17:04
Названа дата похорон Монсеррат Кабалье
Монсеррат Кабалье.
Источник: Hochu.ua
Барселона, 06 Октября - DIXINEWS.
Печальная новость шокировала всех поклонников легендарной исполнительницы.
В Барселоне в возрасте 85 лет умерла испанская оперная певица Монсеррат Кабалье. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на врачей. Причина смерти не называется.
По сведениям El Pais, прощание с певицей пройдёт в воскресенье, 8 октября. А похороны состоятся в понедельник, 9 октября.
Как пишут РИА «Новости», в конце сентября 2018 года Кабалье лечилась в одной из клиник Барселоны – у певицы диагностировали проблемы с желчным или мочевым пузырём.
Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Прославилась на весь мир техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.
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