Культура

Константин Большаков
6 Октября, 2018 17:04

Названа дата похорон Монсеррат Кабалье

Монсеррат Кабалье.
Источник: Hochu.ua
#смерть

#Кабалье

#опера
Барселона, 06 Октября - DIXINEWS.

Печальная новость шокировала всех поклонников легендарной исполнительницы.

В Барселоне в возрасте 85 лет умерла испанская оперная певица Монсеррат Кабалье. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на врачей. Причина смерти не называется.

По сведениям El Pais, прощание с певицей пройдёт в воскресенье, 8 октября. А похороны состоятся в понедельник, 9 октября.

Как пишут РИА «Новости», в конце сентября 2018 года Кабалье лечилась в одной из клиник Барселоны – у певицы диагностировали проблемы с желчным или мочевым пузырём.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Прославилась на весь мир техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.

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