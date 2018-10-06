Названа дата похорон Монсеррат Кабалье

Печальная новость шокировала всех поклонников легендарной исполнительницы.

В Барселоне в возрасте 85 лет умерла испанская оперная певица Монсеррат Кабалье. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на врачей. Причина смерти не называется.

По сведениям El Pais, прощание с певицей пройдёт в воскресенье, 8 октября. А похороны состоятся в понедельник, 9 октября.

Как пишут РИА «Новости», в конце сентября 2018 года Кабалье лечилась в одной из клиник Барселоны – у певицы диагностировали проблемы с желчным или мочевым пузырём.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Прославилась на весь мир техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.