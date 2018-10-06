Спорт

Константин Большаков
6 Октября, 2018 15:30

Озвучены гонорары Макгрегора и Нурмагомедова

Конор Макгрегор.
Источник: Lastround.ru
#Макгрегор

#Нурмагомедов

#UFC
Москва, 06 Октября - DIXINEWS.

Суммы впечатляющие, причём исход поединка на них не повлияет.

Журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти раскрыл суммы гонораров, которые получат за завтрашний бой ирландец Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Соответствующая информация опубликована на странице журналиста в твиттере.

Так, Макгрегор получит рекордные для UFC 3 миллиона долларов. Россиян гарантированно заработает за бой года 2 миллиона долларов. При этом данные цифры не учитывают процент от продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым спортсменом индивидуально.

Напомним, Макгрегор и Нурмагомедов сразятся в воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе. В России трансляция UFC 229 начнётся в пять часов утра по московскому времени.

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