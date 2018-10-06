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Константин Большаков
6 Октября, 2018 15:30
Озвучены гонорары Макгрегора и Нурмагомедова
Конор Макгрегор.
Источник: Lastround.ru
Москва, 06 Октября - DIXINEWS.
Суммы впечатляющие, причём исход поединка на них не повлияет.
Журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти раскрыл суммы гонораров, которые получат за завтрашний бой ирландец Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Соответствующая информация опубликована на странице журналиста в твиттере.
Так, Макгрегор получит рекордные для UFC 3 миллиона долларов. Россиян гарантированно заработает за бой года 2 миллиона долларов. При этом данные цифры не учитывают процент от продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым спортсменом индивидуально.
Напомним, Макгрегор и Нурмагомедов сразятся в воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе. В России трансляция UFC 229 начнётся в пять часов утра по московскому времени.
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