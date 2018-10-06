Стало известно, когда Россия покинет нефтяной рынок

Прогноз сделал знакомый с этим бизнесом человек.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд рассказал, когда Россия и Китай уйдут с рынка нефти. Как пишет Bloomberg, принц полагает, что в РФ производство «чёрного золота» прекратится через пару десятков лет.

- Через девятнадцать лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с её десятью миллионами баррелей, - сказал Аль Сауд в интервью изданию.

Также саудовский принц добавил, что Китай покинет мировой рынок нефти уже через 5 лет. Другие производители сырья тоже начнут исчезать, однако спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% в год.

При этом для самой Саудовской Аравии ничего подобного не грозит, уверен принц, так как корабли и самолёты пока не используют электричества для передвижения.