Экономика

Константин Большаков
5 Октября, 2018 19:19

В России снова подорожает водка

Министерство финансов.
Источник: I-fin.ru
#Минфин

#алкоголь

#подорожание
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.

А также ещё один популярный алкогольный напиток.

Министерство финансов РФ разработало проект приказа, согласно которому минимальная розничная цена на водку повысится до 215 рублей за пол-литра. Сейчас для 0,5 литров водки действует МРЦ 205 рублей.

Как сообщили в российском правительстве, также предлагается поднять минимальную розничную цену на коньяк – с 371 до 388 рублей за пол-литра. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, новые МРЦ вступят в силу уже в конце 2018 года.

Отметим, что МРЦ в России начали устанавливать с 2009 года. Эти требования регулирует именно Минфин.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
На автозаправках начнут торговать алкоголем
Минфин определил параметры второго этапа либерализации тарифов по ОСАГО
В Минздраве поддержали продажу алкоголя с 21 года
Читайте в рубрике:
Топилин провёл совещание по вопросам занятости населения в Дагестане
В преддверии Ганзейских дней выделено 30 млн рублей на доступность среды Пскова
В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации на хлебном рынке

В. Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанным в Норвегии сотрудником Аппарата СФ
Селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ под руководством Сергея Шойгу
В Республике Бурятия задержаны подозреваемые в хищении экспонатов из краеведческого музея
Брифинг В. Матвиенко по итогам визита в Республику Корея
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России снова подорожает водка
Ростов-на-Дону , 05 Октября, 16:49.
На ростовской таможне задержали оборудование для майнинга
Воронеж, 05 Октября, 16:29.
В Воронеже объяснили, на что направят дополнительные 350 млн
Волгоград, 05 Октября, 16:11.
Ворошиловский район получил нового руководителя
Вашингтон, 05 Октября, 14:57.
Стивен Сигал психанул после вопроса об изнасилованиях (ВИДЕО)
Махачкала, 05 Октября, 14:08.
Топилин провёл совещание по вопросам занятости населения в Дагестане
Москва, 05 Октября, 12:39.
Раскрыты подробности крушения Миг-29 в Подмосковье
Псков, 05 Октября, 11:38.
В преддверии Ганзейских дней выделено 30 млн рублей на доступность среды Пскова
Москва, 05 Октября, 11:34.
Цена здания в усадьбе Барышникова выросла в 2,5 раза за два часа аукциона
Салехард, 05 Октября, 11:30.
Олег Сенцов прекратил голодовку
Самара, 05 Октября, 10:08.
В Самаре рассказали о степени обеспечения теплом домов и соцобъектов
Уфа, 05 Октября, 09:54.
В Уфе осудят бухгалтера санатория, обвинённую в краже 9 млн
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия