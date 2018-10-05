В России снова подорожает водка

А также ещё один популярный алкогольный напиток.

Министерство финансов РФ разработало проект приказа, согласно которому минимальная розничная цена на водку повысится до 215 рублей за пол-литра. Сейчас для 0,5 литров водки действует МРЦ 205 рублей.

Как сообщили в российском правительстве, также предлагается поднять минимальную розничную цену на коньяк – с 371 до 388 рублей за пол-литра. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, новые МРЦ вступят в силу уже в конце 2018 года.

Отметим, что МРЦ в России начали устанавливать с 2009 года. Эти требования регулирует именно Минфин.