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Константин Большаков
5 Октября, 2018 19:19
В России снова подорожает водка
Министерство финансов.
Источник: I-fin.ru
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.
А также ещё один популярный алкогольный напиток.
Министерство финансов РФ разработало проект приказа, согласно которому минимальная розничная цена на водку повысится до 215 рублей за пол-литра. Сейчас для 0,5 литров водки действует МРЦ 205 рублей.
Как сообщили в российском правительстве, также предлагается поднять минимальную розничную цену на коньяк – с 371 до 388 рублей за пол-литра. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, новые МРЦ вступят в силу уже в конце 2018 года.
Отметим, что МРЦ в России начали устанавливать с 2009 года. Эти требования регулирует именно Минфин.
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