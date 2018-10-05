Стивен Сигал психанул после вопроса об изнасилованиях

Для актёра эта тема является болезненной.

Всемирно известный актёр Стивен Сигал прервал интервью из-за вопроса, связанного с обвинениями в его адрес об изнасилованиях. Сигал беседовал с журналисткой «BBC», фрагмент разговора опубликован на официальной странице телеканала в твиттере.

- Вы попали в водоворот секс-скандалов, вас обвиняют в изнасиловании. Мне интересно, как вы с этим справляетесь? – поинтересовалась ведущая. Недослушав вопрос, Стивен Сигал вытащил наушник и покинул съёмки.

Напомним, в марте 2018 года Стивена Сигала обвинили в изнасилованиях две актрисы. Эпизоды, якобы, произошли в 1993 году и в 2002 году.

В августе 2018 года актёр, который с 2016 года является гражданином России, стал специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.