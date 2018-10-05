Топилин провёл совещание по вопросам занятости населения в Дагестане

Глава Минтруда России Максим Топилин провел совещание по вопросу «О мерах по содействию занятости населения в Республике Дагестан», на котором обсуждались вопросы реализации программы дополнительных мер на рынке труда региона, а также легализации трудовых отношений.

Перед совещанием состоялась рабочая встреча Министра с Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым.

«Мы сегодня обсудили вопросы, связанные с поддержкой рынка труда. В этом году на площадке северокавказских республик, Дагестана, мы отрабатываем пилотные проекты, связанные с новыми подходами к подготовке специалистов по двум направлениям – строительство и индустрия гостеприимства, что перспективно с точки зрения развития бизнеса и рабочих мест, – рассказал Министр на совещании. – Мы ставили задачу перед структурами, которые занимаются занятостью здесь, и структурами, которые обеспечивают эти процессы из Москвы, учить не по старинке, а именно чтобы профессиональные ассоциации, которые имеют опыт подготовки специалистов по международным стандартам, задавали планку для молодых людей. Считаю, мы приобрели здесь хороший опыт, его необходимо поддерживать и расширять».

На профессиональное обучение и стажировку кадров, занятых в сферах гостеприимства и строительства, из федерального бюджета Республике Дагестан выделено 108 млн рублей. Программы обучения построены на соответствующих профессиональных стандартах, разработанных в том числе с участием Федерации рестораторов и отельеров.

Максим Топилин также отметил, что развитие и будущее республики зависит от того, насколько легально работают люди: «Это является ключевым аспектом. От того работает ли человек легально или нелегально, зависит, какие у него будут пенсионные права».

«Обеление рынка труда, поступление соответствующих страховых взносов и налогов – это очень важно для будущих прав молодых людей, которые сегодня должны понимать, что трудиться нужно именно в легальном секторе», – подчеркнул он.

Министр сообщил, что с 2020 года в рамках национального проекта «Демография» из федерального бюджета будут выделяться значительные ресурсы на повышение квалификации и подготовку женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

«Мы исходим из того, что мамы должны возвращаться на рынок труда, параллельно имея возможность устроить ребенка в детский сад. Мамы должны получать новые квалификации. Этот год и следующий мы будем фактически готовить эту базу», – рассказал Максим Топилин.

Кроме того, в качестве совместной стратегической задачи он отметил расширение инфраструктуры в рамках нового демографического проекта. В частности развитие системы детских садов: «Президентом России поставлена задача в течение 2019-2021 годов обеспечить полностью потребность семей в местах не только для детей от трех до семи лет, но и уже от полутора лет. В следующем году в федеральном бюджете мы предусматриваем значительные ресурсы на эти цели. Программа уже начата, но в следующем году средства на это направление в федеральном бюджете будут утроены».

Также на совещании обсуждались вопросы социальной защиты населения, использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и работы медико-социальной экспертизы в регионе.

«Мы начали создавать ЕГИССО и сейчас с коллегами из Пенсионного фонда, социальных служб, Фонда социального страхования проверяем данные о выплатах, чтобы сконцентрировать все усилия на семьях, которые нуждаются в помощи государства, чтобы ресурсы не распылять, а направлять их тем гражданам, которые находятся в трудной ситуации, – сообщил Министр. – Для семей, которые нуждаются в помощи, должны быть составлены определенные траектории, потому что у всех разные ситуации: кому-то надо помочь с точки зрения работы, кому-то – с точки зрения образования и так далее. Эта система позволит нам создать фактически портрет семей, чтобы индивидуально с ними работать».

Говоря о работе медико-социальной экспертизы и принятых ранее решениях об установлении инвалидности и соответствующих мерах социальной поддержки, Максим Топилин отметил, что совместно с руководством республики «мы внимательно смотрим на те решения, которые принимались, чтобы ни в коем случае не нарушить права людей», сообщили в пресс-службе Минтруда.