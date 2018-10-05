Раскрыты подробности крушения Миг-29 в Подмосковье

Боевая машина рухнула в одном из районов области.

В пятницу, 5 октября, в Коломенском районе Московской области разбился истребитель Миг-29. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на авиадиспетчерские службы, военный самолёт вылетел с аэродрома в Жуковском.

Причиной катастрофы предварительно называют техническую неисправность, которая произошла в воздухе. Лётчики сумели увести самолёт от жилой зоны.

- Машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, - рассказал источник издания. – Пилоты выжили.

На земле жертв и разрушений также нет. По факту инцидента создана специальная комиссия, которая разберётся в причинах падения Миг-29. Известно также, что самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.