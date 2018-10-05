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Константин Большаков
5 Октября, 2018 12:39
Раскрыты подробности крушения Миг-29 в Подмосковье
Миг-29.
Источник: Airforce.ru
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.
Боевая машина рухнула в одном из районов области.
В пятницу, 5 октября, в Коломенском районе Московской области разбился истребитель Миг-29. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на авиадиспетчерские службы, военный самолёт вылетел с аэродрома в Жуковском.
Причиной катастрофы предварительно называют техническую неисправность, которая произошла в воздухе. Лётчики сумели увести самолёт от жилой зоны.
- Машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, - рассказал источник издания. – Пилоты выжили.
На земле жертв и разрушений также нет. По факту инцидента создана специальная комиссия, которая разберётся в причинах падения Миг-29. Известно также, что самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.
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