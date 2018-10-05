Армия и оружие

Константин Большаков
5 Октября, 2018 12:39

Раскрыты подробности крушения Миг-29 в Подмосковье

Миг-29.
Источник: Airforce.ru
#авиакатастрофа

#военные

#Миг29
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.

Боевая машина рухнула в одном из районов области.

В пятницу, 5 октября, в Коломенском районе Московской области разбился истребитель Миг-29. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на авиадиспетчерские службы, военный самолёт вылетел с аэродрома в Жуковском.

Причиной катастрофы предварительно называют техническую неисправность, которая произошла в воздухе. Лётчики сумели увести самолёт от жилой зоны.

- Машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, - рассказал источник издания. – Пилоты выжили.

На земле жертв и разрушений также нет. По факту инцидента создана специальная комиссия, которая разберётся в причинах падения Миг-29. Известно также, что самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В авиакатастрофе под Костромой погиб заместитель Генпрокурора
В Якутии спасли пилота вертолёта, который разбился 4 дня назад
В МЧС раскрыли подробности авиакатастрофы в Иркутской области
Читайте в рубрике:
Россия передала сирийской армии С-300
В США прокомментировали гибель российского Ил-20 в Сирии
Израиль продолжит бомбить Сирию, несмотря на С-300

В Республике Бурятия задержаны подозреваемые в хищении экспонатов из краеведческого музея
Селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ под руководством Сергея Шойгу
В. Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанным в Норвегии сотрудником Аппарата СФ
Брифинг В. Матвиенко по итогам визита в Республику Корея
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ростовской таможне задержали оборудование для майнинга
Воронеж, 05 Октября, 16:29.
В Воронеже объяснили, на что направят дополнительные 350 млн
Волгоград, 05 Октября, 16:11.
Ворошиловский район получил нового руководителя
Вашингтон, 05 Октября, 14:57.
Стивен Сигал психанул после вопроса об изнасилованиях (ВИДЕО)
Махачкала, 05 Октября, 14:08.
Топилин провёл совещание по вопросам занятости населения в Дагестане
Москва, 05 Октября, 12:39.
Раскрыты подробности крушения Миг-29 в Подмосковье
Псков, 05 Октября, 11:38.
В преддверии Ганзейских дней выделено 30 млн рублей на доступность среды Пскова
Москва, 05 Октября, 11:34.
Цена здания в усадьбе Барышникова выросла в 2,5 раза за два часа аукциона
Салехард, 05 Октября, 11:30.
Олег Сенцов прекратил голодовку
Самара, 05 Октября, 10:08.
В Самаре рассказали о степени обеспечения теплом домов и соцобъектов
Уфа, 05 Октября, 09:54.
В Уфе осудят бухгалтера санатория, обвинённую в краже 9 млн
Москва, 05 Октября, 09:49.
Макгрегор и Нурмагомедов не смогли встретиться на совместной пресс-конференции
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия