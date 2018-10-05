Экономика

Константин Большаков
5 Октября, 2018 11:38

В преддверии Ганзейских дней выделено 30 млн рублей на доступность среды Пскова

Псковский Кремль.
Источник: Tonkosti.ru
#Минтруд

#Псков

#Ганзейскиедни
Псков, 05 Октября - DIXINEWS.

Распоряжением Правительства России от 3 октября 2018 года № 2122-р из резервного фонда Правительства России бюджету Псковской области выделено 30 млн рублей.

Средства направляются на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных группа населения к местам проведения праздничных мероприятий в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове.

Станут максимально доступными псковский Кремль, Окольный город и парковая зона «Детский парк».

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Ожидается, мероприятие посетят 500 тыс. человек. Ганзейский союз Нового времени объединяет 181 город из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией, сообщили в Минтруда России.

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