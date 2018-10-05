Олег Сенцов прекратил голодовку

Теперь ему предстоит курс диетического питания.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии на Ямале, прекратил голодовку. Таким образом, протест осуждённого продолжался 144 дня.

- Он прекратил голодовку. Лучшие диетологи из Москвы разработали для него специальную диету для вывода из голодовки, - заявил господин Максименко в беседе с «Интерфаксом».

Как пишут «МБХ Медиа» и «Московский комсомолец» со ссылкой на замглавы ФСИН, голодовка была прекращена ещё неделю назад. Сам Сенцов за это время похудел на 12 килограммов и несколько раз попадал в больницу. Однако в конце концов режиссёр «выбрал жизнь».

Напомним, Олега Сенцова в 2015 году осудили на 20 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в организации нескольких поджогов, подготовке теракта в Крыму и взрывов в Симферополе.