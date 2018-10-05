Макгрегор и Нурмагомедов не смогли встретиться на совместной пресс-конференции

Ирландец оказался непунктуальным, а россиянин – нетерпеливым.

В ночь на 5 октября должна была состояться совместная пресс-конференция бойцов UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Однако из-за опоздания последнего она оказалась сорвана. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале спортивной организации в YouTube.

Прождав Макгрегора 15 минут, Нурмагомедов покинул пресс-конференцию, назвав поведение соперника неуважением, и попрощался до субботы. Спустя ещё несколько минут появился и сам Макгрегор, который заявил, что его оппонент струсил.

Напомним, самый ожидаемый бой этого года между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В РФ прямая трансляция турнира по телевидению начнётся ранним утром в воскресенье, 7 октября, по московскому времени.