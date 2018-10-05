Спорт

Константин Большаков
5 Октября, 2018 09:49

Макгрегор и Нурмагомедов не смогли встретиться на совместной пресс-конференции

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
Источник: Metronews.ru
#Макгрегор

#Нурмагомедов

#UFC
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.

Ирландец оказался непунктуальным, а россиянин – нетерпеливым.

В ночь на 5 октября должна была состояться совместная пресс-конференция бойцов UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Однако из-за опоздания последнего она оказалась сорвана. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале спортивной организации в YouTube.

Прождав Макгрегора 15 минут, Нурмагомедов покинул пресс-конференцию, назвав поведение соперника неуважением, и попрощался до субботы. Спустя ещё несколько минут появился и сам Макгрегор, который заявил, что его оппонент струсил.

Напомним, самый ожидаемый бой этого года между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В РФ прямая трансляция турнира по телевидению начнётся ранним утром в воскресенье, 7 октября, по московскому времени.

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Макгрегор и Нурмагомедов не смогли встретиться на совместной пресс-конференции
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