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Константин Большаков
5 Октября, 2018 09:49
Макгрегор и Нурмагомедов не смогли встретиться на совместной пресс-конференции
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
Источник: Metronews.ru
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.
Ирландец оказался непунктуальным, а россиянин – нетерпеливым.
В ночь на 5 октября должна была состояться совместная пресс-конференция бойцов UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Однако из-за опоздания последнего она оказалась сорвана. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном канале спортивной организации в YouTube.
Прождав Макгрегора 15 минут, Нурмагомедов покинул пресс-конференцию, назвав поведение соперника неуважением, и попрощался до субботы. Спустя ещё несколько минут появился и сам Макгрегор, который заявил, что его оппонент струсил.
Напомним, самый ожидаемый бой этого года между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В РФ прямая трансляция турнира по телевидению начнётся ранним утром в воскресенье, 7 октября, по московскому времени.
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