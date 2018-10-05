Более 10 человек погибли в ДТП с автобусами в Тверской области

Столкнулись два автобуса с пассажирами.

5 октября в Калининском районе Тверской области на трассе Тверь-Ржев недалеко от села Некрасово произошла страшная автокатастрофа. Как сообщили в ГУ МВД по региону, столкнулись два автобуса «Лиаз» и «Форд».

По сообщению РИА «Новости» со ссылкой на областное управление МЧС, в результате столкновения погибли 13 человек. Ещё четыре человека получили ранения, с места катастрофы их доставят в больницу вертолётом.

В ГИБДД заявили, что, по предварительным данным, причиной столкновения стал выезд «Форда» на встречную полосу. Обстоятельства ДТП ещё только предстоит выяснить.

На место аварии выехал глава Тверской области Игорь Руденя. Организована прокурорская проверка по факту инцидента.