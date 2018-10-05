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Константин Большаков
5 Октября, 2018 08:43
На автозаправках начнут торговать алкоголем
Автозаправка.
Источник: Newkuban.ru
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.
Это будет просто ещё один из вариантов заработка для АЗС.
В России могут разрешить торговать вином и пивом на автозаправочных станциях. Как пишут «Ведомости», соответствующее решение было принято в ходе совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которое состоялось в прошлом месяце.
Издание передаёт слова представителя Козака, который отметил, что возврат спиртного на АЗС обсуждали в контексте стабилизации розничного топливного рынка. Для автозаправок как никогда актуальна возможность дополнительного заработка, ведь весной 2018 года топливо резко подорожало.
Уточняется, что предложение уже поддержали в Минпромторге и ФАС, чиновники этих ведомств выступают за увеличение доходов автозаправок способом продажи спиртного. Против выступили в министерстве здравоохранения РФ, резонно заметив, что число пьяных водителей может возрасти.
Напомним, продавать алкоголь на автозаправках запретили в 2012 году. При этом авторы законопроекта о снятии запрета утверждают, что после запрета количество ДТП с пьяными водителями не уменьшилось.
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