Экономика

Константин Большаков
5 Октября, 2018 08:43

На автозаправках начнут торговать алкоголем

Автозаправка.
Источник: Newkuban.ru
#алкоголь

#АЗС

#заправки
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.

Это будет просто ещё один из вариантов заработка для АЗС.

В России могут разрешить торговать вином и пивом на автозаправочных станциях. Как пишут «Ведомости», соответствующее решение было принято в ходе совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которое состоялось в прошлом месяце.

Издание передаёт слова представителя Козака, который отметил, что возврат спиртного на АЗС обсуждали в контексте стабилизации розничного топливного рынка. Для автозаправок как никогда актуальна возможность дополнительного заработка, ведь весной 2018 года топливо резко подорожало.

Уточняется, что предложение уже поддержали в Минпромторге и ФАС, чиновники этих ведомств выступают за увеличение доходов автозаправок способом продажи спиртного. Против выступили в министерстве здравоохранения РФ, резонно заметив, что число пьяных водителей может возрасти.

Напомним, продавать алкоголь на автозаправках запретили в 2012 году. При этом авторы законопроекта о снятии запрета утверждают, что после запрета количество ДТП с пьяными водителями не уменьшилось.

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