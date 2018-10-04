Общество

Константин Большаков
4 Октября, 2018 19:56

Власти потребуют от россиянок рожать раньше

В роддоме.
Источник: Test.soznatelno.ru
#Правительство

#Минтруд

#дети
Москва, 04 Октября - DIXINEWS.

Стране не хватает граждан, полагают в кабмине.

Правительство РФ буде бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первого ребёнка. Как пишет «Русская служба BBC», это одна из целей, заложенных в стратегический документ об основных направлениях деятельности кабинета министров до 2024 года.

Уточняется, что дополнительные методы стимулирования рождаемости нужны будут на Дальнем Востоке и в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего показателя. Впрочем, конкретные меры будут зависеть от того, сколько детей у женщины уже имеется.

Как пояснили в министерстве труда России, чиновники намереваются проанализировать эффективность ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребёнка, материнского капитала и субсидий по ипотеке.

Отмечается, что документ является «дорожной картой» по исполнению «майского указа» президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства потребовал увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россияне получат девять дополнительных выходных в 2019 году
Россиян решили ограничить в энергопотреблении
Россиян без спроса переведут на накопительную пенсию
Читайте в рубрике:
Российским школьникам решили запретить красить волосы и использовать косметику
«Росбалт» поймали на поддержке украинских националистов
«Росбалт» поддерживает украинских неонацистов

Путин принял отставку Полтавченко с поста губернатора Петербурга
В Испании представили пассажирскую капсулу Hyperloop
Синоптики предупреждают о дожде и усилении ветра в Москве
Падение имиджа США и рост влияния Китая: результаты опроса о доверии странам
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти потребуют от россиянок рожать раньше
Москва, 04 Октября, 16:40.
В Москве решили судьбу долгостроев в Басманном районе
Ростов-на-Дону , 04 Октября, 16:02.
В Ростове устанавливают памятник истребителю Су-27
Луганск, 04 Октября, 15:29.
Названа дата премьеры фильма с Натальей Поклонской
Москва, 04 Октября, 15:24.
Янчуков отказался платить Литуеву за золоторудное месторождение
Крым, 04 Октября, 14:23.
Названа причина обрушения фрагмента Крымского моста
Москва, 04 Октября, 12:52.
Российским школьникам решили запретить красить волосы и использовать косметику
Кострома, 04 Октября, 12:02.
В авиакатастрофе под Костромой погиб заместитель Генпрокурора
Омск, 04 Октября, 11:16.
В Омске раскрыли миграционную убыль за 2018 год
Казань, 04 Октября, 10:50.
В Татарстане подвели неоднозначные итоги сельскохозяйственных программ
Пермь, 04 Октября, 10:31.
В Перми анонсировали два новых автобусных маршрута
Новосибирск, 04 Октября, 10:02.
В Новосибирске озвучили доходы местных депутатов и чиновников
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия