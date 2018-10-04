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Константин Большаков
4 Октября, 2018 19:56
Власти потребуют от россиянок рожать раньше
В роддоме.
Источник: Test.soznatelno.ru
Москва, 04 Октября - DIXINEWS.
Стране не хватает граждан, полагают в кабмине.
Правительство РФ буде бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первого ребёнка. Как пишет «Русская служба BBC», это одна из целей, заложенных в стратегический документ об основных направлениях деятельности кабинета министров до 2024 года.
Уточняется, что дополнительные методы стимулирования рождаемости нужны будут на Дальнем Востоке и в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего показателя. Впрочем, конкретные меры будут зависеть от того, сколько детей у женщины уже имеется.
Как пояснили в министерстве труда России, чиновники намереваются проанализировать эффективность ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребёнка, материнского капитала и субсидий по ипотеке.
Отмечается, что документ является «дорожной картой» по исполнению «майского указа» президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства потребовал увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7.
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