Янчуков отказался платить Литуеву за золоторудное месторождение

Бизнесмен Виктор Литуев, владеющий лицензией на золоторудное месторождение в Забайкалье, отказал в сделке "Мангазее" Сергея Янчукова и "Ростеху".

Как пишет издание РБК, он намеревается в судебном порядке вернуть активы, отданные в качестве аванса, и добиться неустойки.

Янчуков и "Ростех" получили ранее 99,99 процента Итакинской золотодобывающей компании и 100 процентов "Ксеньевского прииска". Сумма неустойки достигает 495,5 миллиона рублей. Соответствующие данные указаны в иске Литуева, полученном в Арбитражном суде Москвы. Ответчики по заявлению - "Альянск" Янчукова, "Верхнеамурские промыслы" (истец владеет ими наравне с ответчиком) и непосредственно Янчуков.

"Мангазея" в 2015 на совместных с "Ростехом" началах создала Могоричинскую горнорудную корпорацию. Госкорпорации досталось порядка 25 процентов. Весной 2018 прошли переговоры о приобретении лицензии на Итакинское месторождение. Стороны достигли согласия.

Тем не менее, сделку не осуществили. По данным источника РБК, близкого к "Мангазее", продавец отказался предоставлять лицензию. Как отметил генеральный директор "Ксеньевского прииска" Егор Литуев - сын вышеупомянутого бизнесмена - покупатель не изъявил желания платить за лицензию.

Выше было упомянуто, что на первом этапе сделки Янчуков получил управление ИЗК. Эффективная доля его сейчас достигла в рамках организации 50 процентов.

Ответчик на предварительном рассмотрении дела в понедельник, 1 октября, не признал требования Литуева. Представитель Янчукова заявил о возражениях и просил об отсрочке предварительного заседания. Суд оставил без должного внимания требования и назначил дату заседания - 22 октября.

Согласно данным источника, близкого к "Мангазее", иск Литуева связан с нежеланием выполнять обязательства в рамках сделки. Бизнесмен поставил цель пересмотреть стоимость активов.

"Сами по себе требования, заявленные в иске, искусственны и надуманны, ведь ИЗК вместе с лицензией на месторождение должны были перейти к Могочинской горнорудной компании "Мангазеи" и "Ростеха", а не к самому Литуеву, как он требует в иске", - сообщил информатор.

До подачи иска между сторонами прошёл обмен претензиями. По словам Егора Литуева, Янчуков в ответе его отцу предложил совершенно новую структуру сделки и другую цену. Последняя была намного ниже ранее оговорённой. Именно в этих условиях Литуев-старший отказался от договорённостей.

Управляющий партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев полагает, что у Литуева невысокие шансы добиться задуманного через Арбитражный суд Москвы. Требование относительно возврата активов должен рассматривать суд по месту регистрации предприятия. Таким ведомством соответственно выступает суд в Забайкалье. Кроме того, иск не заявляет о расторжении сделки. По этой причине суд не может утвердить решение о неустойке.

Стоит отметить, Итакинское золоторудное местонахождение обладает запасами, превышающими 62 тонны. Ранее Литуев договаривался о продаже лицензии с представителями Газпромбанка. Переговоры не привели к положительному для бизнесмена результату.

Специалисты отмечают, что в составе руды месторождения обнаружен мышьяк. Это требует особой технологии для разработки.