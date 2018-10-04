Названа дата премьеры фильма с Натальей Поклонской

Это будет её дебют на большом экране.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская впервые сыграла в художественном фильме. Как сообщили в агентстве «Луганскинформцентр», госпожа Поклонская сыграла роль самой себя в картине «Ополченочка».

Раскрыты и некоторые детали сюжета. Поклонская будет комментировать во время брифинга в агентстве в 2016 году ситуацию в Донбассе. При этом никаких репетиций и повторных дублей не понадобилось – депутат идеально вписалась в роль актрисы и сыграла сцены с первого раза.

- С сегодняшнего дня мы уходим в постпродакшн: будем делать монтаж, озвучку, - пояснили в кинокомпании «Лугафильм».

В кинокомпании также заверили, что планируют заявить фильм «Ополченочка» на кинофестиваль «Золотой Витязь». Ожидается, что премьера картины состоится уже в мае 2019 года.

- Вы большие молодцы, у меня дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово - патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает! - прокомментировала сама Наталья Поклонская работу съёмочной группы.

Напомним, Наталья Поклонская возглавила прокуратуру Крыма после присоединения полуострова в состав РФ по итогам референдума. А в 2016 году была избрана депутатом Госдумы.