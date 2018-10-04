Названа причина обрушения фрагмента Крымского моста

В инфоцентре рассказали о последствиях инцидента.

В четверг, 4 октября, стало известно, что фрагмент пролёта строящейся железнодорожной части моста через Керченский пролив съехал в воду. Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», в результате инцидента никто не пострадал и он не повлияет на график строительных работ.

Как пояснили в инфоцентре, всё произошло на участке между Тузлинской и одноимённым островом при опускании на опоры одного из железнодорожных пролётов – он накренился и упал в воду. К счастью, там не очень глубоко и пролётное основание достанут кранами.

- Если ты пролёт, это не значит, что нужно летать. Несите новый, от графика не отклоняемся! Зато мои арки посмеялись с веса своих десяти тысяч тонн, - сказано в официальном паблике Крымского моста «Вконтакте».

Что касается причин случившегося, то, как пишут РИА «Новости», падение пролёта могло произойти в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

Напомним, открытие автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая 2018 года. Пустить поезда здесь планируют лишь в декабре 2019 года.