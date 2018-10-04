Российским школьникам решили запретить красить волосы и использовать косметику

Инициативу проявил один известный депутат.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в письме к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением ввести в школах «этикет учащегося». По мнению господина Милонова, школьники не должны красить волосы и пользоваться косметикой.

- Школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям, - цитируют РИА «Новости» письмо Милонова.

Как подчёркивает депутат, учащиеся с 1 по 11 классы не должны отходить от правил школы, касающихся внешнего вида. Влияние масс- и поп-культуры, которой подражают подростки, Виталий Милонов назвал «зловредным».

Милонов добавил, что в «этикете учащегося» необходимо регламентировать поведение учеников как внутри школы, так и за её пределами, а также прописать «допустимые нормы отношений между одноклассниками».

Напомним, в начале сентября в одной из школ Перми произошёл скандал – 15-летнюю девочку отстранили от учёбы из-за розовых волос. В ситуацию пришлось вмешаться региональному омбудсмену, в результате чего в отношении директора завели административное дело, а школьницу вернули на занятия.