Общество

Константин Большаков
4 Октября, 2018 12:52

Российским школьникам решили запретить красить волосы и использовать косметику

Виталий Милонов.
Источник: Openrussia.org
#Милонов

#школьники

#запреты
Москва, 04 Октября - DIXINEWS.

Инициативу проявил один известный депутат.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в письме к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением ввести в школах «этикет учащегося». По мнению господина Милонова, школьники не должны красить волосы и пользоваться косметикой.

- Школа не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям, - цитируют РИА «Новости» письмо Милонова.

Как подчёркивает депутат, учащиеся с 1 по 11 классы не должны отходить от правил школы, касающихся внешнего вида. Влияние масс- и поп-культуры, которой подражают подростки, Виталий Милонов назвал «зловредным».

Милонов добавил, что в «этикете учащегося» необходимо регламентировать поведение учеников как внутри школы, так и за её пределами, а также прописать «допустимые нормы отношений между одноклассниками».

Напомним, в начале сентября в одной из школ Перми произошёл скандал – 15-летнюю девочку отстранили от учёбы из-за розовых волос. В ситуацию пришлось вмешаться региональному омбудсмену, в результате чего в отношении директора завели административное дело, а школьницу вернули на занятия.

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