В авиакатастрофе под Костромой погиб заместитель Генпрокурора

Трагедия произошла накануне вечером, причины выясняются.

В ГУ МЧС по Костромской области сообщили, что 3 октября около 18:40 часов спасателям поступила информация о крушении вертолёта. Катастрофа произошла около деревни Вонышево Солигаличского района. Ситуацию взял под контроль губернатор региона.

Как написал «Интерфакс» со ссылкой на источник, при крушении погиб заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. В свою очередь РИА «Новости» дополняет, что на борту были три человека и все они погибли. По некоторым данным, речь идёт о вертолёте модели AS-350.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем смерть двух и более человек.

Причины трагедии ещё только предстоит уточнить. Саак Карапетян стал заместителем Генпрокурора в 2016 году. В 1996-2000 годах был депутатом Госдумы, а до этого трудился в прокуратуре Ростовской области.