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Константин Большаков
4 Октября, 2018 09:45
В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации на хлебном рынке
Продажа хлеба.
Источник: Timeout.ru
Москва, 04 Октября - DIXINEWS.
Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов провел селекторное совещание, посвященное состоянию рынка зерна, мукомольной и хлебопекарной продукции.
В мероприятии приняли участие руководители региональных органов управления АПК, которые доложили о текущем уровне и динамике цен, а также представители отраслевых союзов и ассоциаций.
Участники совещания отметили, что в настоящее время наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 2016 года, и в целом ситуация на рынке характеризуется как стабильная. В свою очередь, Джамбулат Хатуов отслеживания потребностей в зерне на уровне регионов и формирования хлебофуражного баланса для обеспечения внутренних нужд и планирования экспорта.
Также первый заместитель Министра сообщил, что Минсельхоз России продолжит работу по мониторингу ценовой ситуации на рынке зерна, мукомольной и хлебопекарной продукции и будет проводить подобные совещания на регулярной основе, сообщили в пресс-службе ведомства.
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