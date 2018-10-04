В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации на хлебном рынке

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов провел селекторное совещание, посвященное состоянию рынка зерна, мукомольной и хлебопекарной продукции.

В мероприятии приняли участие руководители региональных органов управления АПК, которые доложили о текущем уровне и динамике цен, а также представители отраслевых союзов и ассоциаций.

Участники совещания отметили, что в настоящее время наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 2016 года, и в целом ситуация на рынке характеризуется как стабильная. В свою очередь, Джамбулат Хатуов отслеживания потребностей в зерне на уровне регионов и формирования хлебофуражного баланса для обеспечения внутренних нужд и планирования экспорта.

Также первый заместитель Министра сообщил, что Минсельхоз России продолжит работу по мониторингу ценовой ситуации на рынке зерна, мукомольной и хлебопекарной продукции и будет проводить подобные совещания на регулярной основе, сообщили в пресс-службе ведомства.