Спорт

Константин Большаков
4 Октября, 2018 09:22

Черчесов подсказал, что делать пьющим россиянам

Станислав Черчесов.
Источник: Sportsdaily.ru
#Черчесов

#футбол

#спорт
Москва, 04 Октября - DIXINEWS.

И сообщил, какие у него хобби.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие хобби имеет его семья. По словам специалиста, он с родными активно занимается спортом – Черчесовы катаются на лыжах, бегают, играют в хоккей. При этом наставник российских футболистов признался, что иногда времени не хватает, но он старается его находить для спортивных занятий.

- Я стараюсь заниматься спортом и вам советую, - передаёт «Бизнес Online» слова Черчесова. – И не пить, а когда пьёшь – хорошо закусывать.

Кроме того, Станислав Черчесов рассказал, какова сейчас ситуация в сборной России. По его словам, в футболе не бывает «вчера», а есть «сегодня» и «завтра».

- Пока мы на стадии «сегодня». Что будет «завтра» - посмотрим, - добавил тренер.

Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная России по футболу впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира 2018 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В ЦСКА прокомментировали сенсационную победу над «Реалом»
Финал Кубка России по футболу среди женщин пройдёт в Майкопе
Вечером московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом»
Читайте в рубрике:
Акинфеев назвал причины, по которым покинул сборную России
Путин посмотрел «Формулу-1» в Сочи и поздравил победителя гонки
СМИ назвали претендента на покупку "Челси" у Абрамовича

Роспотребнадзор рассказал о некачественной импортной одежде
Невозвратные билеты на самолет можно будет сдавать
Тысячи жителей Владивостока рискуют остаться без квартир
Пострадавшие в Дагестане подростки находятся в тяжелом состоянии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми анонсировали два новых автобусных маршрута
Новосибирск, 04 Октября, 10:02.
В Новосибирске озвучили доходы местных депутатов и чиновников
Москва, 04 Октября, 09:45.
В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации на хлебном рынке
Москва, 04 Октября, 09:22.
Черчесов подсказал, что делать пьющим россиянам
Москва, 04 Октября, 08:45.
Путин сильно разозлился после вопроса о Скрипале (ВИДЕО)
Воронеж, 03 Октября, 18:17.
Гусев назначил Агибалова своим замом в антикоррупционной комисии Воронежа
Волгоград, 03 Октября, 18:01.
Совфед решил, когда Волгоградская область сменит часовой пояс
Ростов-на-Дону , 03 Октября, 15:59.
Организаторы Bridge of Arts определились с ведущими фестиваля
Москва, 03 Октября, 15:03.
В Совфеде высказали мнение о пенсионной реформе
Москва, 03 Октября, 13:42.
Россияне получат девять дополнительных выходных в 2019 году
Якутск, 03 Октября, 11:09.
В Якутии спасли пилота вертолёта, который разбился 4 дня назад
Пермь, 03 Октября, 10:57.
АО «ОДК-СТАР» провело закупку так, что контракт достался их же сотруднику
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия