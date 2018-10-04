Черчесов подсказал, что делать пьющим россиянам

И сообщил, какие у него хобби.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, какие хобби имеет его семья. По словам специалиста, он с родными активно занимается спортом – Черчесовы катаются на лыжах, бегают, играют в хоккей. При этом наставник российских футболистов признался, что иногда времени не хватает, но он старается его находить для спортивных занятий.

- Я стараюсь заниматься спортом и вам советую, - передаёт «Бизнес Online» слова Черчесова. – И не пить, а когда пьёшь – хорошо закусывать.

Кроме того, Станислав Черчесов рассказал, какова сейчас ситуация в сборной России. По его словам, в футболе не бывает «вчера», а есть «сегодня» и «завтра».

- Пока мы на стадии «сегодня». Что будет «завтра» - посмотрим, - добавил тренер.

Напомним, под руководством Станислава Черчесова сборная России по футболу впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Чемпионата мира 2018 года.