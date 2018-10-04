Путин сильно разозлился после вопроса о Скрипале

Эта тема сильно надоела главе государства.

Президента РФ Владимира Путина в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели спросили про отношение к ситуации вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей и санкций, введенных под этим предлогом. Отвечая на вопрос, глава государства достаточно откровенно озвучил свои мысли по поводу бывшего полковника ГРУ.

По словам Путина, вокруг Скрипалей «искусственно раздувается шпионский скандал», и он видел некоторые информационные источники, которые представляют Скрипаля «чуть ли не правозащитником», передаёт пресс-служба Кремля.

- Он просто шпион, предатель Родины, - эмоционально заявил Путин. – Представьте себе, вы гражданин собственной страны, и вдруг у вас возникает человек, который предаёт свою страну. Как вы к нему отнесётесь или любой здесь сидящий, представитель любой страны? Он просто подонок, вот и всё.

Российский лидер также выразил надежду, что «это пройдёт когда-нибудь», и напомнил, как власти РФ предлагали помочь в расследовании инцидента в Солсбери, однако получили отказ от Лондона. Происходящее сейчас Путин охарактеризовал как «возню между спецслужбами», и сравнил шпионаж с проституцией.

- А возня между спецслужбами – это что, вчера родилось, что ли? Как известно, шпионаж, как и проституция, – одна из важнейших профессий в мире. Ну и что? Никто это не закрывал, и закрыть пока не в состоянии, - добавил Владимир Путин.