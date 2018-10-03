В Совфеде высказали мнение о пенсионной реформе

Законопроект будет принят со всеми поправками главы государства.

В среду, 3 октября, в Совете Федерации одобрили принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста. Как сообщили в пресс-службе органа, «за» проголосовали 149 сенаторов, 5 выступили против. Ещё три человека воздержались.

Также сенаторы одобрили законопроект, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, который предусматривает уголовную ответственность за увольнение или необоснованный отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста.

Напомним, депутаты Государственной думы приняли законопроект о пенсионной реформе в конце сентября 2018 года. Согласно нему и новым поправкам, для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 60 лет, а для мужчин – до 65 лет.

Также президент выступил за сохранение ряда льгот на федеральном уровне, а правящая партия «Единая Россия» призвала сохранить региональные льготы для пенсионеров.