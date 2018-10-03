Общество

Константин Большаков
3 Октября, 2018 13:42

Россияне получат девять дополнительных выходных в 2019 году

Предпраздничная Москва.
Источник: Etg-travel.com
#выходные

#отдых

#Правительство
Москва, 03 Октября - DIXINEWS.

Власти решили сделать некоторые перестановки в календаре.

Правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому в будущем году россияне получат сразу девять дополнительных выходных.

Так, вместо субботы, 5 января, выходной переносится на четверг, 2 мая. А воскресенье, 6 января, переносится на пятницу, 3 мая. 23 февраля, которое придётся в 2019 году на субботу, позволит отдохнуть гражданам в пятницу, 10 мая.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, перенос выходных дней связан с необходимость рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

В результате в 2019 году россияне смогут дополнительно отдохнуть девять дней – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, а также 12 июня и со 2 по 4 ноября. Что касается новогодних каникул, то они пройдут с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россиян решили ограничить в энергопотреблении
Россиян без спроса переведут на накопительную пенсию
В правительстве озвучили шаги для снижения смертности среди россиян
Читайте в рубрике:
«Росбалт» поймали на поддержке украинских националистов
«Росбалт» поддерживает украинских неонацистов
Стало известно, когда через Крымский мост поедут грузовики

Пострадавшие в Дагестане подростки находятся в тяжелом состоянии
Невозвратные билеты на самолет можно будет сдавать
Тысячи жителей Владивостока рискуют остаться без квартир
Роспотребнадзор рассказал о некачественной импортной одежде
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гусев назначил Агибалова своим замом в антикоррупционной комисии Воронежа
Волгоград, 03 Октября, 18:01.
Совфед решил, когда Волгоградская область сменит часовой пояс
Ростов-на-Дону , 03 Октября, 15:59.
Организаторы Bridge of Arts определились с ведущими фестиваля
Москва, 03 Октября, 15:03.
В Совфеде высказали мнение о пенсионной реформе
Москва, 03 Октября, 13:42.
Россияне получат девять дополнительных выходных в 2019 году
Якутск, 03 Октября, 11:09.
В Якутии спасли пилота вертолёта, который разбился 4 дня назад
Пермь, 03 Октября, 10:57.
АО «ОДК-СТАР» провело закупку так, что контракт достался их же сотруднику
Чайковский, 03 Октября, 10:54.
Чайковский мясокомбинат представил сразу три новинки
Москва, 03 Октября, 10:02.
Следователи заинтересовались песнями Монеточки
Уфа, 03 Октября, 09:51.
Минздрав выяснит, давали ли в РБ просроченный инсулин больным
Челябинск, 03 Октября, 09:40.
В Челябинске выделили дополнительные миллионы на устранение мусорного коллапса
Москва, 03 Октября, 09:35.
В ЦСКА прокомментировали сенсационную победу над «Реалом»
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия