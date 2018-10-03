Россияне получат девять дополнительных выходных в 2019 году

Власти решили сделать некоторые перестановки в календаре.

Правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому в будущем году россияне получат сразу девять дополнительных выходных.

Так, вместо субботы, 5 января, выходной переносится на четверг, 2 мая. А воскресенье, 6 января, переносится на пятницу, 3 мая. 23 февраля, которое придётся в 2019 году на субботу, позволит отдохнуть гражданам в пятницу, 10 мая.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, перенос выходных дней связан с необходимость рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

В результате в 2019 году россияне смогут дополнительно отдохнуть девять дней – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, а также 12 июня и со 2 по 4 ноября. Что касается новогодних каникул, то они пройдут с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.