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Константин Большаков
3 Октября, 2018 11:09
В Якутии спасли пилота вертолёта, который разбился 4 дня назад
Спасатели Якутии.
Источник: News.ykt.ru
Якутск, 03 Октября - DIXINEWS.
К счастью, мужчине удалось выжить.
В ГУ МЧС по Якутии сообщили, что спасателям удалось эвакуировать пилота вертолёта «Робинсон», который потерпел крушение на минувших выходных. Как отметили в ведомстве, «состояние пилота удовлетворительное, он будет доставлен в больницу посёлка Хонуу Момского района».
В региональном МЧС напомнили подробности инцидента. Так, 29 сентября стало известно, что из города Среднеколымск вылетел вертолёт «Робинсон», однако в 27 километрах к северо-востоку от села Сасыр Момского района сработал аварийный маяк воздушного судна. На борту находился только пилот.
Все эти дни продолжалась поисково-спасательная операция, и вот в среду, 3 октября, командир МИ-8 «Полярных авиалиний» заметил пилота «Робинсона» на месте аварийной посадки, подающего признаки жизни.
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