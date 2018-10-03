Чайковский мясокомбинат представил сразу три новинки

Компания как всегда удивляет своих потребителей необычными вкусами.

ЗАО «Агрофирма «Мясо» продолжает расширять ассортимент собственной продукции, на этот раз представив сразу три новых вида колбасных изделий. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», речь идёт о колбасках «Итальянских» с вялеными томатами, колбасках «Британских» с молоком и хлебом, а также колбасках «Французских» с горчицей.

Колбаски «Итальянские» сочетают классический вкус колбасных изделий с добавлением томатов, что является отсылкой к традиционной итальянской кухне. Колбаски «Британские» - идеальное обеденное блюдо для любителей изысканного вкуса. А любителям острых блюд придутся по нраву колбаски «Французские».

Стоит отметить, что Чайковский мясокомбинат производит продукцию исключительно из собственного выращенного мяса с соблюдением строжайших требований ГОСТ. Оценить мясные изделия, выпущенные компанией, успели потребители не только в Чайковском и Пермском крае, но и жители многих других регионов России. Приобрести новые колбаски от ЗАО «Агрофирма «Мясо» можно уже сейчас в сети фирменных магазинов «Мясная легенда».