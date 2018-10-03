Шоу-бизнес

Константин Большаков
3 Октября, 2018 10:02

Следователи заинтересовались песнями Монеточки

Монеточка.
Источник: Gorabbit.ru
#Монеточка

#следователи

#NoizeMC
Москва, 03 Октября - DIXINEWS.

Он спела дуэтом с известным рэпером и кое-кому текст песни не понравился.

Столичный адвокат Сергей Афанасьев написал заявление в полицию на музыкантов Монеточка и Noize MC за их совместную песню «Чайлдфри». По мнению юриста, в тексте композиции может содержаться состав преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как передаёт телеканал «360», в ГУ МВД по Москве рассмотрели данное заявление и решили перенаправить его в следственный комитет.

Сами Noize MC и Монеточка в ответ заявили, что песня является обыкновенной сатирой на злобу дня. Тем не менее, следователи теперь обязаны провести проверку и принять по её итогам процессуальное решение.

Напомним, Монеточка стала широко известна в России после публичного отказа выступить на рок-фестивале «Нашествие», который сотрудничал с министерством обороны РФ.

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