Следователи заинтересовались песнями Монеточки

Он спела дуэтом с известным рэпером и кое-кому текст песни не понравился.

Столичный адвокат Сергей Афанасьев написал заявление в полицию на музыкантов Монеточка и Noize MC за их совместную песню «Чайлдфри». По мнению юриста, в тексте композиции может содержаться состав преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних.

Как передаёт телеканал «360», в ГУ МВД по Москве рассмотрели данное заявление и решили перенаправить его в следственный комитет.

Сами Noize MC и Монеточка в ответ заявили, что песня является обыкновенной сатирой на злобу дня. Тем не менее, следователи теперь обязаны провести проверку и принять по её итогам процессуальное решение.

Напомним, Монеточка стала широко известна в России после публичного отказа выступить на рок-фестивале «Нашествие», который сотрудничал с министерством обороны РФ.