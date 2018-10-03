В ЦСКА прокомментировали сенсационную победу над «Реалом»

Действующий обладатель Кубка ЛЧ проиграл столичным футболистам.

Вечером во вторник, 2 октября, в Москве в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов встречались «ЦСКА» и мадридский «Реал». Испанцы вышли играть без Серхио Рамоса, Гарета Бэйла, Иско и Марсело, однако всё равно представляли грозную силу.

Впрочем, уже на второй минуте армейцы сумели забить первый и единственный гол в игре. После грубой ошибки Тони Кросса, отдавшего передачу назад, мяч перехватил Влашич и отправил его в левый нижний от Кейлора Наваса угол.

Весь оставшийся матч «Реал» давил на ворота ЦСКА, было несколько ударов по штангам и перекладинам, однако российские футболисты сумели отстоять победу. Даже несмотря на удаление на 90-й минуте голкипера и капитана армейцев Игоря Акинфеева – он слишком разгорячился, объясняя судье, что тот был не прав, и получил сразу две жёлтых карточки.

После игры победу над «королевским» клубом прокомментировал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.

- Мы отлично поработали в защите, были сплочёнными, дерзкими. Быстрый гол с одной стороны усилил давление, с другой - снял оковы с нас. Надо понимать, что против нас был лучший клуб мира. Они в любую минуту могут создать момент и забить. До последних секунд нельзя верить, что ты выиграешь у «Реала», но это произошло. Мы наслаждаемся сегодняшним вечером, - передаёт пресс-служба команды слова наставника.

Следующую игру ЦСКА проведёт против итальянской «Ромы». Акинфеева в воротах заменят либо Георгий Кырнац, вышедший на замену в матче с «Реалом», либо Илья Помазун.