Армия и оружие

Константин Большаков
3 Октября, 2018 09:10

Россия передала сирийской армии С-300

С-300.
Источник: Pda.peacekeeper.ru
#Сирия

#Шойгу
Дамаск, 03 Октября - DIXINEWS.

Это поможет избежать трагедий, аналогичных сбитому Ил-20.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания Совета безопасности заявил, что российская сторона передала Сирии комплексы С-300. Как пишет «Интерфакс», всего поставлено 49 единиц техники, 4 из которых являются пусковыми установками.

Шойгу заверил, что за три месяца сирийских специалистов обучат пользоваться системой ПРО С-300.

- Завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению, - добавил Сергей Шойгу.

Напомним, в ночь на 18 сентября 2018 года в небе над Средиземным морем сирийская ракета сбила российский Ил-20, погибли 15 военнослужащих. Минобороны РФ обвинило в этом Израиль, чьи истребители прикрывались нашим самолётом. Одним из ответов на инцидент военные России называли поставки в Сирию комплексов С-300.

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