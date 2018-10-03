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Константин Большаков
3 Октября, 2018 09:10
Россия передала сирийской армии С-300
С-300.
Источник: Pda.peacekeeper.ru
Дамаск, 03 Октября - DIXINEWS.
Это поможет избежать трагедий, аналогичных сбитому Ил-20.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания Совета безопасности заявил, что российская сторона передала Сирии комплексы С-300. Как пишет «Интерфакс», всего поставлено 49 единиц техники, 4 из которых являются пусковыми установками.
Шойгу заверил, что за три месяца сирийских специалистов обучат пользоваться системой ПРО С-300.
- Завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению, - добавил Сергей Шойгу.
Напомним, в ночь на 18 сентября 2018 года в небе над Средиземным морем сирийская ракета сбила российский Ил-20, погибли 15 военнослужащих. Минобороны РФ обвинило в этом Израиль, чьи истребители прикрывались нашим самолётом. Одним из ответов на инцидент военные России называли поставки в Сирию комплексов С-300.
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