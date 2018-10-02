Власть

Константин Большаков
2 Октября, 2018 14:58

Сразу два российских губернатора ушли в отставку

Алексей Кокорин.
Источник: Gov.kurganobl.ru
#Кокорин

#Путин

#Королёв
Москва, 02 Октября - DIXINEWS.

Об этом стало известно в течение последнего часа.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушёл в отставку, сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник, 2 октября. Как отмечается в сообщении, это решение является обдуманным и связано с уходом господина Кокорина на новую должность. Чем займётся бывший глава региона после ухода с этого поста – не раскрывается.

Кроме того, ГТРК «Липецк» распространило заявление губернатора Липецкой области Олега Королёва об уходе с поста главы региона.

- Я обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтёт это возможным и необходимым, - заявил господин Королёв. – Надеюсь, Владимир Владимирович примет моё предложение.

Королёв также поблагодарил главу государства и правительство РФ за помощь и поддержку в развитии Липецкой области. Куда намерен перейти работать губернатор также не говорится.

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