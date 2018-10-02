|
Константин Большаков
2 Октября, 2018 14:54
Финал Кубка России по футболу среди женщин пройдёт в Майкопе
ЖФК "Звезда-2005".
Источник: 59.ru
Майкоп, 02 Октября - DIXINEWS.
В Российский Футбольный Союз обратились власти республики Адыгейя с предложением провести финальный матч Кубка страны в городе Майкоп (адыг. Мыекъуапэ — долина яблонь), для популяризации и развития женского футбола в регионе.
В доме футбола благоприятно восприняли предложение, и было принято решение провести финал Кубка России среди женщин именно в столице республики Адыгея, в одном из красивейших городов на Северном Кавказе, в городе Майкоп.
Финальная встреча между командами "Звезда-2005" - "Рязань-ВДВ" состоится на Адыгейском республиканском стадионе "Дружба" 28 октября в 14:00 часов, сообщили в пресс-службе ЖФК "Звезда-2005".
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия