Спорт

Константин Большаков
2 Октября, 2018 14:54

Финал Кубка России по футболу среди женщин пройдёт в Майкопе

ЖФК "Звезда-2005".
Источник: 59.ru
#футбол

#кубокроссии

#спорт
Майкоп, 02 Октября - DIXINEWS.

В Российский Футбольный Союз обратились власти республики Адыгейя с предложением провести финальный матч Кубка страны в городе Майкоп (адыг. Мыекъуапэ — долина яблонь), для популяризации и развития женского футбола в регионе.

В доме футбола благоприятно восприняли предложение, и было принято решение провести финал Кубка России среди женщин именно в столице республики Адыгея, в одном из красивейших городов на Северном Кавказе, в городе Майкоп.

Финальная встреча между командами "Звезда-2005" - "Рязань-ВДВ" состоится на Адыгейском республиканском стадионе "Дружба" 28 октября в 14:00 часов, сообщили в пресс-службе ЖФК "Звезда-2005".

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