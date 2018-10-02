Финал Кубка России по футболу среди женщин пройдёт в Майкопе

В Российский Футбольный Союз обратились власти республики Адыгейя с предложением провести финальный матч Кубка страны в городе Майкоп (адыг. Мыекъуапэ — долина яблонь), для популяризации и развития женского футбола в регионе.

В доме футбола благоприятно восприняли предложение, и было принято решение провести финал Кубка России среди женщин именно в столице республики Адыгея, в одном из красивейших городов на Северном Кавказе, в городе Майкоп.

Финальная встреча между командами "Звезда-2005" - "Рязань-ВДВ" состоится на Адыгейском республиканском стадионе "Дружба" 28 октября в 14:00 часов, сообщили в пресс-службе ЖФК "Звезда-2005".