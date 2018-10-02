Общество

Константин Большаков
2 Октября, 2018 13:09

«Росбалт» поймали на поддержке украинских националистов

Скриншот с сайта ИА "Росбалт".
Источник: dixinews.ru
#Росбалт

#Украина

#СМИ
Санкт-Петербург, 02 Октября - DIXINEWS.

Нередко либеральные СМИ не стесняются пренебрегать правилами журналистской этики, публикуя откровенные заказные материалы в интересах третьих лиц.

В России подобную практику регулярно использует информационное агентство "Росбалт", которое, ко всему прочему, подозревают в связях с нечистоплотными представителями силовых органов, бывших в центре коррупционных скандалов.

При этом на политическую ангажированность и непрофессионализм "Росбалта" жалуются не только постоянные читатели агентства, но даже и коллеги по цеху. Так, некоторые журналисты полагают, что владельцы ИА "Росбалт" - уволенный за растраты бывший руководитель УФСБ по Санкт-Петербургу Виктор Черкесов и его супруга, могут использовать новостной ресурс для обслуживания собственных интересов.

И действительно, публикации "Росбалта" показывают, что журналисты агентства не сильно беспокоятся по поводу "чистоты" и правдивости публикуемой информации. Так, ресурс критикует не только внешнюю и внутреннюю политику РФ, но и публикует материалы, оправдывающие старых коллег Черкесова, осуждённых за мошенничество, и сливы инсайдов от не совсем чистых на руку полицейских.

Интересно, что "Росбалт" стал резко оппозиционным изданием именно после скандального увольнения Черкесова. Теперь агентство также публикует русофобские материалы и заказные политические статьи. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть главную страницу сайта, где пестрят статьи ярко выраженной антироссийской направленности. При этом в "Росбалте" зачастую не стесняются откровенно поддерживать украинских неонацистов. Проанализировав публикуемый контент, можно легко обнаружить множество публикаций, где журналисты тем или иным образом оправдывают действия киевского режима, лоббируя "промайданную политику".

Вот лишь несколько примеров подобных статей:

http://www.rosbalt.ru/world/2018/07/31/1721166.html
http://www.rosbalt.ru/world/2018/01/24/1676862.html

Читая заголовки, можно выяснить, что редакция "Росбалта" не согласна с мнением жителей Крыма, выраженном в ходе референдума весной 2014 года, и мечтает вернуть полуостров Украине. Никак иначе частое тиражирование мнение украинских политиков о мнимой "оккупации" Крыма объяснить невозможно. Развивая украинскую тематику, "Росбалт" зашёл так далеко, что даже начал оправдывать действия тамошних националистов.

http://www.rosbalt.ru/world/2018/08/16/1725116.html
http://www.rosbalt.ru/world/2015/04/09/1386920.html

Отчасти такую политику издания на российской информационном поле можно объяснить сотрудничеством с западными НКО, в том числе и запрещёнными в РФ. Подобные организации имеют чёткий план по дестабилизации ситуации в стране, для чего привлекают (покупают) российские СМИ, пытаясь влиять на общественность.

Что касается "Росбалта" в этом плане, то агентство уже работает с Московским центром Карнеги и "Либеральной миссией". Некоторые журналисты редакции были награждены грантами и премиями, за номинацией которых стоят иноагенты.

В результате подобного подхода "Росбалт" потерял не только доверие читателей, но и коллег-журналистов. Вместо объективной подачи новостей, ресурс "скатился" до популяризации радикальных политических течений Украины с явным русофобским подтекстом и публикации грязных инсайдов, добытых не всегда честным путём. Такое нечестное поведение только закрепляет за изданием ярлык недобросовестного ангажированного "жёлтого" СМИ.

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