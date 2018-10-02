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Константин Большаков
2 Октября, 2018 12:50
Жванецкий назвал причину смерти Карцева
Роман Карцев.
Источник: Bobruisk.ru
Москва, 02 Октября - DIXINEWS.
Знаменитого артиста не стало сегодня.
Во вторник, 2 октября, скончался советский и российский артист Роман Карцев. Информацию об этом в беседе с ТАСС подтвердил его друг, писатель-сатирик и телеведущий Михаил Жванецкий.
По словам Жванецкого, причиной смерти Карцева стал инфаркт. Он отметил, что Роман Карцев давно болел и долго находился в больнице. Жванецкий признался, что был шокирован известием о смерти давнего друга и коллеги.
- Рома был мне как брат, а сегодня я остался один, - сказал Жванецкий. – Очень тяжело, очень больно.
Роман Карцев (настоящее имя Роман Аншелевич Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. Популярность ему принесли совместные выступления с Виктором Ильченко, автором большинства из которых был Михаил Жванецкий.
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