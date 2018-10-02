Скрипаль прокомментировал версию о причастности РФ к своему отравлению

С ним успел пообщаться британский журналист.

Журналист «Би-би-си» Марк Урбан в книге «Дело Скрипаля» опубликовал комментарий бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля по поводу инцидента в Солсбери. Как заявил Скрипаль, он не верит, что к покушению на его жизнь и жизнь дочери Юлии могут быть причастны российские спецслужбы.

Как пишет The Guardian со ссылкой на публикацию Урбана, Скрипаль, несмотря на передачу данных британской разведке, открыто поддерживал внешнюю политику Кремля. Так, он выступал за возвращение Крыма в состав РФ и не верил в присутствие российских военных на Донбассе. Кроме того, шпион любил скоротать вечер за просмотром «Первого канала».

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. Лондон обвинил в этом Москву, опубликовав данные о подозреваемых – неких Александре Петрове и Руслане Боширове. Российские власти и сами «отравители» отрицают причастность к покушению.