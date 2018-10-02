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Константин Большаков
2 Октября, 2018 10:01
Вечером московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом»
Тренировка ЦСКА перед матчем с "Реалом".
Источник: pfc-cska.com
Москва, 02 Октября - DIXINEWS.
Легендарный испанский клуб попробует обыграть столичную команду.
Во вторник, 2 октября, в 22 часа на «ВЭБ-Арене» пройдёт второй матч группового этапа Лиги Чемпионов между московским ЦСКА и мадридским «Реалом». Как отметили в стане армейцев, без Криштиану Роналду, ушедшего в «Ювентус», «Реал» стал даже более опасным.
- Всё-таки «Реал» находился в поиске своих атакующих действий. Бэйл был в великолепной форме. Они распределили нагрузку среди всех своих атакующих игроков. Говорить, что «Реал» стал лучше, не совсем правильно, потому что большую часть голов забивал именно Роналду, но они стали действовать более командно, это так, - передаёт пресс-служба ПФК ЦСКА слова главного тренера Виктора Ганчаренко.
Говоря об обновлённом составе красно-синих, Ганчаренко отметил, что ему нравится замена ветеранов, и команде удалось найти оптимальное соотношение между атакой и обороной.
Напомним, в первом матче в гостях с чешской «Викторией» ЦСКА сыграл вничью 2:2, уступая по ходе игры 0:2.
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